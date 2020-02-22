Крымская «Массандра» завоевала рекордные 12 медалей крупнейшей международной выставки

Госпредприятие «Массандра» завоевало рекордные 12 медалей крупнейшей международной выставки. Об этом сообщил заместитель Председателя Совета министров – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Престижные награды были получены в рамках крупнейшей в России и Восточной Европе международной выставки «Продэкспо-2020», состоявшейся в Москве. Предприятие динамично развивается, выходит на самый современный уровень производства, а все успехи и качественный рост, как лакмусом, определяются престижнейшими наградами, которые растут в геометрической прогрессии. За всеми достижениями стоит огромный труд и любовь к своей профессии руководства и сотрудников предприятия. Вкус «Массандры» во все времена, а сейчас особенно, ассоциируется со вкусом победы, — отметил вице-премьер.

На выставке «Проэкспо-2020» из рекордного числа наград, 9 – золотые. Так, в XXII Международном дегустационном конкурсе три «золота» взяли «Лакрима Кристи», «Херес Массандра» и «Кефесия». Международный конкурс «Винный гид Продэкспо» принес предприятию еще 5 медалей – «золото» за авторское «Розе» и «Портвейн красный Южнобережный», «серебро» — за «Мадеру Крымскую» и «Токай Южнобережный» и «бронзу» — за авторский «Кокур». Третий, Международный конкурс «Лучший продукт – 2020», добавил в «копилку» «Массандры» еще четыре золотые медали – за «Кагор Южнобережный», «Лакрима Кристи», «Сары Пандас» и «Мускат позднего сбора» розовый.

Как уточняет пресс-служба министерства сельского хозяйства РК, эксперты «Массандры» провели для гостей стенда мастер-классы. На одном из них было представлено многообразие массандровских мускатов, на втором — вина, которые объединяют автохтонные, то есть аборигенные крымские сорта — Кокур, Сары Пандас и Кефесию.