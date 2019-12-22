Крымская прокуратура помогла работникам ООО «Регион Климат Групп» получить долги по зарплате

Прокуратура Симферопольского района провела проверку соблюдения требований трудового законодательства в ООО «Регион Климат Групп». Установлено, что у предприятия за период августа-ноября 2019 года образовалась задолженность по заработной плате перед работниками в размере, превышающем 1 млн. рублей.

С целью устранения нарушений закона прокуратура внесла директору общества представление, а также возбудила в отношении него дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 (невыплата в установленный срок заработной платы), — сообщили в крымской прокуратуре.

Уточняется, что в результате мер прокурорского реагирования директор ООО «Регион Климат Групп» привлечен к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 35 тыс. рублей, задолженность по заработной плате перед работниками частично погашена на сумму более 500 тыс. руб. Погашение оставшейся задолженности находится на контроле прокуратуры.