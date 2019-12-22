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Крымская прокуратура помогла работникам ООО «Регион Климат Групп» получить долги по зарплате

Крымская прокуратура помогла работникам ООО «Регион Климат Групп» получить долги по зарплате

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 20:26 22.12.2019

Прокуратура Симферопольского района провела проверку соблюдения требований трудового законодательства в ООО «Регион Климат Групп». Установлено, что у предприятия за период августа-ноября 2019 года образовалась задолженность по заработной плате перед работниками в размере, превышающем 1 млн. рублей.

С целью устранения нарушений закона прокуратура внесла директору общества представление, а также возбудила в отношении него дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 (невыплата в установленный срок заработной платы), — сообщили в крымской прокуратуре.

Уточняется, что в результате мер прокурорского реагирования директор ООО «Регион Климат Групп» привлечен к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 35 тыс. рублей, задолженность по заработной плате перед работниками частично погашена на сумму более 500 тыс. руб. Погашение оставшейся задолженности находится на контроле прокуратуры.

Крымская прокуратура помогла работникам ООО «Регион Климат Групп» получить долги по зарплате

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