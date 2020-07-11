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Крымская школьница стала призёром Всероссийского конкурса детских рисунков «Лес глазами детей»
Работа Марии Скоркиной из Малореченского

Крымская школьница стала призёром Всероссийского конкурса детских рисунков «Лес глазами детей»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Экология Крыма 11:08 11.07.2020

Крымская школьница стала призёром Всероссийского конкурса детских рисунков «Лес глазами детей». Об этом сообщили в минприроды РК.

Всероссийский конкурс детских рисунков «Лес глазами детей» приурочен к Международному дню защиты детей и проводится с целью пропаганды бережного отношения к природе среди детей, повышения интереса детей к лесу и развития эстетического восприятия природы, экологического воспитания и стремления детей к реализации творческого потенциала, — рассказали в министерстве экологии и природы Крыма.

Конкурс проводился в номинациях «Красота русского леса», «Удивительный мир животных и растений», «Вредители леса». Организатором мероприятия выступает группа «Подслушано у лесников» социальной сети «ВКонтакте».

В 2020 году на конкурс были представлены 1322 работы из 52 субъектов Российской Федерации, выполненные школьниками в возрасте от 6 до 16 лет.

Третье место в возрастной категории 12-13 лет, в номинации «Вредители леса» заняла Скоркина Мария, ученица МОУ «Малореченская школа» города Алушты, с работой – «Еловый усач», руководитель – Зеленская Антонина Анатольевна (школьное лесничество «Крокус»), — рассказали в минприроды.

Все итоги конкурса «Лес глазами детей» — ЗДЕСЬ.

Крымская школьница стала призёром Всероссийского конкурса детских рисунков «Лес глазами детей»

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