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Крымская финансовая система работает стабильно
Фото: ВК

Крымская финансовая система работает стабильно

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:24 24.02.2022

Крымская финансовая система работает стабильно. Не нужно паниковать и снимать средства со своих счетов без особой необходимости. Об этом сообщила заместитель председателя Совета министров – министр финансов РК Ирина Кивико.

Все банки работают стабильно, платежи проходят. Я лично сегодня проводила платежи. Призываю крымчан не паниковать и не снимать средства со своих счетов без особой необходимости. Крымская бюджетная система также работает, сегодня провели финансирование всех министерств и ведомств. Еще раз хочу подчеркнуть, что все в Крыму работает стабильно и надежно, – отметила вице-премьер.

Отметим, что сегодня у банкоматов в Крыму наблюдались небольшие очереди, но массового ажиотажа все-таки не случилось.

Банк РНКБ работает в штатном режиме, предоставляет клиентам полный спектр финансовых услуг и обеспечивает стабильную работу крупнейшей банковской сети на полуострове. Все финансовые операции проходят в обычном режиме и без задержек, зачисления пенсий, зарплат и прочих выплат на карты банка производятся в срок, — рассказали в кредитной организации.

Не было сегодня ажиотажного спроса на валюту в пунктах обмена крымских банков. Операции по обмену выполняются, никаких указаний по ограничению выдачи валюты не было.

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