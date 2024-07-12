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ская таможня передала «Народному фронту» конфискованные телефоны,  планшеты, наушники

Крымская таможня передала «Народному фронту» конфискованные телефоны,  планшеты, наушники

Опубликовал: CrimeaPRESS в Таможня Крыма 18:20 12.07.2024

Общая стоимость «подарка от предпринимателя-нарушителя» – свыше 4 миллионов рублей.

120 единиц электронных устройств, среди которых мобильные телефоны, планшеты, наушники общей стоимостью более 4 млн 340 тыс. рублей, изъятых Крымской таможней в рамках таможенного контроля после выпуска товаров, переданы представителям общероссийского общественного движения «Народный фронт».

Ввезенные на территорию Российской Федерации с нарушением таможенного законодательства и без уплаты таможенных платежей средства связи, а также другие гаджеты были выявлены оперативниками Крымской таможни у индивидуального предпринимателя в городе Симферополе, – сообщает пресс-служба Крымской таможни.

В ходе проверочных мероприятий предприниматель не смог представить документы, подтверждающие законность ввоза товара на территорию ЕАЭС.

По данному факту проведено административное расследование, в ходе которого добыты исчерпывающие доказательства незаконного перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС, — пояснил начальник Крымской таможни Виктор Холичев.

Решением  суда индивидуальный предприниматель признан виновным в совершении административного правонарушения по ст. 16.21. КоАП РФ и ему назначено наказание в виде конфискации в доход государства предметов правонарушения.

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