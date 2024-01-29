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ская таможня подводит итоги работы по правоохранительному направлению в 2023 году

Крымская таможня подводит итоги работы по правоохранительному направлению в 2023 году

Опубликовал: CrimeaPRESS в Таможня Крыма 12:23 29.01.2024

Наркотики и товары военного назначения, немаркированная табачная продукция и уклонение от уплаты таможенных платежей…

Сотрудниками Крымской таможни в 2023 году при осуществлении служебной деятельности изъяты сотни единиц товаров военного назначения, более 500 граммов сильнодействующих и психотропных веществ, а также тысячи единиц немаркированной подакцизной продукции.

Возбуждено 12 уголовных дел, в том числе 3 уголовных дела – по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда товаров военного назначения посредством пересылки продукции в международных почтовых отправлениях в иностранные государства), 2 уголовных дела – по ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере, возникшее при несоблюдении условий пользования товарами, помещенных под таможенную процедуру «Свободная таможенная зона», общая сумма ущерба составила 13,6 млн. рублей), — сообщает пресс-служба Крымской таможни.

По возбужденным Крымской таможней уголовным делам судами в 2023 году постановлено шесть обвинительных приговоров, по двум из которых подсудимые приговорены к лишению свободы сроком от 3 до 5 лет, по одному делу назначен судебный штраф.

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Также в 2023 году Крымской таможней возбуждено 444 дела об административных правонарушениях, исполнено 95 постановлений по делам об АП. В казну перечислено административных штрафов на сумму 428 тыс. руб., конфисковано имущества стоимостью более 2 млн. рублей.

Крымская таможня подводит итоги работы по правоохранительному направлению в 2023 году

Фото и материалы: пресс-служба Крымской таможни.

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