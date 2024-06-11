Крымская таможня: прежде чем приобрести иномарку, убедитесь, что авто — «чистое»

Как минимум, в таможенном отношении.

Крымской таможней неоднократно выявлялись факты передачи, продажи иностранных транспортных средств для личного пользования, которые были временно ввезены на территорию ЕАЭС.

Зачастую, граждане, приобретая такие транспортные средства, не проверяют, есть ли в отношении автомобилей ограничения со стороны таможенных органов. Такая позиция нередко приводит к административным штрафам, а порой, когда сумма неуплаченных таможенных платежей превышает 2 млн рублей, и к уголовной ответственности, – отмечает заместить начальника Крымской таможни Валерий Тихонов.

Напоминаем, что передача права пользования и (или) распоряжения иностранными транспортными средствами для личного пользования иным лицам без совершения таможенных операций по таможенному декларированию или без разрешения таможенного органа, в нарушение пунктов 7-9 статьи 264 ТК ЕАЭС, образует состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 16.24 КоАП РФ.

Одновременно с привлечением к административной ответственности у лица, передавшего без разрешения таможенного органа право пользования и (или) распоряжения временно ввезенным иностранным транспортным средством иному лицу, и у лица, принявшего данное транспортное средство, возникает солидарная обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов по ставкам, установленным в соответствии с международным договором государств — членов ЕАЭС.

Крымская таможня напоминает:

Иностранные физические лица могут ввозить транспортные средства для личного пользования, зарегистрированные в государстве, не являющемся членом Союза, без уплаты таможенных платежей на срок своего временного пребывания, но не более чем на один год (статья 264 Таможенного кодекса ЕАЭС). Лица государств-членов Союза вправе ввозить транспортные средства для личного пользования, зарегистрированные в государстве, не являющемся членом Союза, на срок не более одного года при условии предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов. Временно ввезенные транспортные средства для личного пользования до истечения срока, в течение которого они могут временно находиться на таможенной территории Союза, подлежат таможенному декларированию в целях вывоза с таможенной территории Союза, выпуска в свободное обращение или в иных целях в соответствии с ТК ЕАЭС.

Фото и материалы: пресс-служба Крымской таможни.