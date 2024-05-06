Крымская таможня в 2024 году возбудила 13 дел об административных правонарушениях

С начала 2024 года Крымской таможней по факту нарушения срока временного ввоза возбуждено 13 дел об административных правонарушениях. По результатам рассмотрения дел назначены наказания в виде предупреждения и административного штрафа. По решению судебных органов конфисковано 1 транспортное средство. Изъято 2 транспортных средства за неосуществление их вывоза с территории Евразийского экономического союза позднее 6 месяцев со дня истечения предельного срока.

Невнимательность граждан и неисправность транспортных средств – основные причины несоблюдения срока временного ввоза. При этом какой бы ни была причина (за исключением изъятия транспортного средства либо наложения на него ареста), течение срока временного ввоза транспортного средства не приостанавливается. Поэтому, если временно ввезенное транспортное средство попало в ДТП, или по какой-либо другой причине не может самостоятельно покинуть территорию ЕАЭС, то до истечения срока временного ввоза необходимо предпринять все меры (например, использовать эвакуатор) для обеспечения вывоза транспортного средства. Также можно обратиться в таможенный орган для осуществления таможенного декларирования транспортного средства в целях выпуска в свободное обращение или поместить под иную таможенную процедуру, — цитирует пресс-служба начальника Крымской таможни Виктора Холичева.

Справка. Крымская таможня напоминает, что иностранные физические лица могут ввозить транспортные средства для личного пользования, зарегистрированные в государстве, не являющемся членом Союза, без уплаты таможенных платежей на срок своего временного пребывания, но не более чем на один год (статья 264 Таможенного кодекса ЕАЭС). Лица государств-членов Союза вправе ввозить транспортные средства для личного пользования, зарегистрированные в государстве, не являющемся членом Союза, на срок не более одного года при условии предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов.

Временно ввезенные транспортные средства для личного пользования до истечения срока, в течение которого они могут временно находиться на таможенной территории Союза, подлежат таможенному декларированию в целях вывоза с таможенной территории Союза, выпуска в свободное обращение или в иных целях в соответствии с ТК ЕАЭС.

Если до истечения установленного срока временно ввезенный автомобиль не был вывезен, частью 1 статьи 16.18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией товаров и (или) транспортных средств, явившихся предметами административного правонарушения, или без таковой.

Вместе с тем, обращаем внимание, что в соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 268 ТК ЕАЭС обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов прекращается, в том числе, при одновременном соблюдении следующих условий:

таможенное декларирование таких транспортных средств с целью вывоза с таможенной территории Союза осуществляется не позднее 6 месяцев со дня истечения срока, в течение которого временно ввезенные транспортные средства для личного пользования могут временно находиться на таможенной территории Союза;

в отношении таких транспортных средств не наступил срок уплаты таможенных пошлин, налогов в связи с передачей данных транспортных средств в нарушение требований статьи 264 ТК ЕАЭС.

Если декларантом исполнена обязанность по уплате таможенных платежей (осуществлена уплата сумм задолженности таможенных пошлин, налогов в полном объеме) за нарушения срока и (или) условия временного ввоза транспортных средств, такие транспортные средства подлежат декларированию в целях вывоза, выпуска в свободное обращение или в иных целях в соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС (п.5 ст. 264 ТК ЕАЭС).

источник: пресс-служба Крымской таможни