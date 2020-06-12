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Крымские аграрии с оптимизмом ждут курортного сезона

Крымские аграрии с оптимизмом ждут курортного сезона

Опубликовал: CrimeaPRESS в Сельское хозяйство Крыма 12:10 12.06.2020

Председатель Госсовета РК Владимир Константинов в ходе рабочей поездки в Красногвардейский район посетил несколько сельскохозяйственных предприятий региона, которые занимаются выращиванием зерновых культур, овощей и ягод. Одно из них — КФХ «Семашко Олег Юрьевич». Основная продукция, производимая фермерским хозяйством: картофель, морковь, озимый и яровой лук, капуста, перец «Миник», огурцы, арбуз, клубника и ежевика.

Крымские аграрии с оптимизмом ждут курортного сезона

Побывав в тепличном комплексе и ознакомившись с технологическими процессами, Владимир Константинов отметил, что это одно из успешных агропредприятий Крыма.

Крымские аграрии с оптимизмом ждут курортного сезона

Получив в 2017 году по программе «Развитие малых форм хозяйствования» государственную финансовую помощь в сумме 720 тысяч рублей фермерское хозяйство использовало их на приобретение и установку теплиц, увеличив количество выращиваемой продукции. Сегодня овощи и ягоды крымского производителя поступают на прилавки розничных торговых сетей многих регионов России, в том числе и Республики, — подчеркнул спикер крымского парламента.

Крымские аграрии с оптимизмом ждут курортного сезона

По его словам, ограничения, введенные из-за пандемии, оказали негативное влияние на сбыт продукции.

Но настрой у аграриев оптимистичный. Они ждут начала курортного сезона, так как с приездом туристов и отдыхающих в республику спрос на овощи и фрукты возрастет, — уверен Владимир Константинов.

Крымские аграрии с оптимизмом ждут курортного сезона

Рабочая поездка председателя Государственного Совета Республики Крым продолжилась в Джанкое и Джанкойском районе, где прошли встречи с руководством регионов по проблемным вопросам и о перспективах развития муниципалитетов.

Крымские аграрии с оптимизмом ждут курортного сезона

Фото: пресс-служба Госсовета РК.

Крымские аграрии с оптимизмом ждут курортного сезона

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