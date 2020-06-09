Но цена на ягоду не падает.

Крымские аграрии собрали 39 тонн черешни. Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

В Республике Крым черешня выращивается на площади 535 гектаров, при этом молодых насаждений садового дерева в этом году заложено более ста гектаров. Уборочная кампания ягоды стартовала в республике неделю назад. Лидерами по сбору черешни на сегодня стал Бахчисарайский район, — прокомментировал вице-премьер.

Андрей Рюмшин также отметил предприятия, которым на сегодня удалось вырастить самый большой урожай черешни в республике – ООО «Бахчисарайская долина» собрало 23 тонны, аграрии АО «Агрофирма Черноморец» Бахчисарайского района – 10 тонн черешни, сельхозтоваропроизводители ООО «Яросвит-Агро» Симферопольского района – 6 тонн ягод.

Вице-премьер также уточнил, что сочная, вкусная и полезная ягода реализуется не только на территории республики, но и на материковой части России.

Тем не менее, цена за кг черешни не падает. От 250 рублей за 1 кг черешни в июне – для Крыма — достаточно дорого. Для сравнения, цены на аналогичные сорта черешни в Краснодарском крае стартуют от 150 рублей за кило, в Москве можно купить украинскую и молдавскую черешню за 130-180 руб. за 1 кг. Поиронизируем? Наверное, все дело в логистике и росте цен на бензин… ;-)