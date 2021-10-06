Крымские аграрии собрали около 40 тысяч тонн винограда

В Республике Крым убрано более 45% площади виноградников, а это — около 40 тысяч тонн винограда. Об этом сообщил заместитель Председателя Совета министров РК – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

За полтора месяца крымские сельхозтоваропроизводители собрали около 40 тысяч тонн винограда с площади почти 7 тысяч гектаров. Из них технического – более 38 тысяч тонн, столового – 1,39 тысяч тонн. Средняя урожайность в этом году составляет более 59 ц/га, — цитирует пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК заместителя Председателя Совета министров РК – министра сельского хозяйства РК Андрея Рюмшина.



Глава Минсельхоза Крыма также уточнил, что планируемая площадь уборки винограда в республике составляет 14,8 тысяч гектаров. В этом году валовый сбор ожидается на уровне урожая прошлого года. Также планируется закладка винограда на площади не менее 800 гектаров.

Справка: