Крымские аграрии собрали около 40 тысяч тонн винограда

В Республике Крым убрано более 45% площади виноградников, а это — около 40 тысяч тонн винограда. Об этом сообщил заместитель Председателя Совета министров РК – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.
За полтора месяца крымские сельхозтоваропроизводители собрали около 40 тысяч тонн винограда с площади почти 7 тысяч гектаров. Из них технического – более 38 тысяч тонн, столового – 1,39 тысяч тонн. Средняя урожайность в этом году составляет более 59 ц/га, — цитирует пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК заместителя Председателя Совета министров РК – министра сельского хозяйства РК Андрея Рюмшина.
Глава Минсельхоза Крыма также уточнил, что планируемая площадь уборки винограда в республике составляет 14,8 тысяч гектаров. В этом году валовый сбор ожидается на уровне урожая прошлого года. Также планируется закладка винограда на площади не менее 800 гектаров.
Справка:
- За период с 2014 по 2020 год заложено 4006 га новых виноградных насаждений, из них в 2014 г. заложено 250 га, в 2015 г. — 269 га, в 2016 г. — 559 га, в 2017 г. — 674 га, в 2018 г. — 750 га., в 2019 г. – 703 га, в 2020 году – 801 га.
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Срочные сообщения – в
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..