О том, что крымские аграрии завершили сбор винограда урожая-2020, сообщил заместитель Председателя Совета министров – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

В этом году валовой объем в Республике Крым составил 81 тысячу 432 тонны. Указанный валовой сбор винограда – это предварительные данные, представленные администрациями районов, официальные итоги кампании будут обнародованы позже органами госстатистики, — цитирует Андрея Рюмшина.

По словам вице-премьера, по данным, предоставленным районами, в республике с общей площади 14561 гектар собрано более 73 тысяч тонн технических сортов винограда и почти 8 тысяч тонн — столовых.

Урожайность винограда в республике составила почти 56 центнеров с гектара, — отмечает заместитель председателя Совмина.

Вице-премьер также подчеркивает, что несмотря на засушливые природно-климатические условия, крымские аграрии собрали хороший урожай винограда.

Профессионализм сельхозтоваропроизводителей и серьёзная поддержка со стороны государства, которая оказывается развитию отрасли после воссоединения Крыма с Россией, дают хорошие результаты, — резюмировал Андрей Рюмшин.