Крымские экспортеры наращивают объемы с Белоруссией и Арменией

Крымские экспортёры наращивают объемы с Республикой Беларусь и Арменией. Об этом во время видеомоста «Крым – Армения – Белоруссия: пути взаимного сотрудничества» сообщила вице-премьер – министр финансов РК Ирина Кивико.

По ее словам, доля экспорта товаров из Крыма в Армению составляет 1,5%, в Белоруссию — 21,5%.

С Беларусью и Арменией заключены контракты и в туристической сферах. Мы готовы развивать это направление. Остаются вопросы транспортной доступности, но эти вопросы уже находятся в разработке. Туристическим группам ничего не должно помешать посетить Крым, — сказала Ирина Кивико.

В начале апреля состоялся визит официальной крымской делегации в Армению. По итогам визита подписано 7 контрактов, 5 из которых – по сотрудничеству в сфере туризма. Два контракта заключено по поставкам в Армению электрооборудования и органических удобрений.

По словам Ирины Кивико, в планах на перспективу – расширение экспорта эфирных масел из Крыма в Армению.

Также разрабатывается туристический маршрут «Шелковый путь», который будет начинаться в Армении и заканчиваться в Крыму.

Считаю, что это очень важно. Такое мероприятие не только будет способствовать лучшему знанию истории, но и будет содействовать дружбе, народной дипломатии, дружественным отношениям между двумя странами, — отметила Ирина Кивико.

Вице-премьер Крыма также сообщила, что совместно с армянской стороной прорабатывается организация отдыха армянских детей в Крыму и крымских — в Армении.

Фото: пресс-служба министерства экономического развития РК.