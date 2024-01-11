Крымские кардиохирурги провели уникальную операцию. Пациент готовится к выписке

В отделение кардиохирургии Многопрофильного республиканского медицинского центра ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н. А. Семашко» 19 декабря 2023 года экстренно поступил пациент с острым расслоением восходящего отдела и дуги аорты. Больной нуждался в срочном проведении оперативного вмешательства, в противном случае риск летального исхода в таких ситуациях без операции составляет 90%. Об этом уникальном случае сообщили в минздраве РК.

Как рассказал главный внештатный сердечно-сосудистый хирург министертсва здравоохранения Крыма Иван Давыдов, во время операции кардиохирурги заменили весь восходящий отдел аорты и часть дуги аорты специальным протезом. Подобная операция с применением селективной антеградной моногемисферальной перфузии головного мозга была выполнена в Крыму впервые.

Во время вмешательства была также применена технология циркуляторного ареста, когда на 40 минут возможно полностью приостановить кровоснабжение всего организма, кроме головного мозга, при этом температура тела пациента охлаждается до 26 градусов. Таким образом, во время операции защищен не только мозг, но и практически не страдают другие органы и ткани, — рассказал врач.

Бригада специалистов выполнила оперативное вмешательство в течение девяти часов. Операция прошла успешно, в настоящее время пациент готовится к выписке.