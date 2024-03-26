Крымские медики передали очередную партию гуманитарной помощи фронтовым коллегам

Для организации военно-полевого госпиталя в зоне СВО крымские медики отправили на передовую очередную партию гуманитарной помощи – дизельные генераторы, тепловые пушки, быстросборные кровати, хирургические столы, штативы для капельниц, носилки.

В формировании гуманитарного груза приняли участие коллективы Крымского республиканского клинического центра фтизиатрии и пульмонологии, Крымского республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн, Клинического кожно-венерологического диспансера, Клинической психиатрической больницы №5, Симферопольской клинической больницы, Симферопольского центра паллиативной медицинской помощи, Керченской больницы № 1 им. Н.И.Пирогова, Красногвардейской и Черноморской центральных районных больниц, Раздольненской и Сакской районных больниц, — рассказали в минздраве РК.

Акция инициирована комитетом Государственного Совета РК по здравоохранению и социальной политике при содействии министерства здравоохранения Крыма.

Как сообщила глава профильного парламентского комитета Анна Рубель, от военных медиков поступила просьба о помощи в оснащении военно-полевого госпиталя, который будет находиться недалеко от линии соприкосновения.

Мы обратились в медицинские организации с просьбой принять участие в нашей акции. И, как всегда, наши медики оказались очень отзывчивыми. Нам был передан определенный перечень – это дизельные генераторы, пушки для поддержания комфортабельной температуры, быстросборные кровати, хирургические столы, капельницы и штативы, носилки и многое другое, что необходимо для оказания помощи бойцам непосредственно в полевых условиях. Сегодня мы всё собранное передаём на фронт, и в ближайшее время это будет использовано уже для оказания помощи нашим военным, — отметила парламентарий.