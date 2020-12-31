Крымские медики получили 36 новых автомобилей

Районные больницы и поликлиники Крыма получили 36 новых автомобилей. Техника поступила в рамках распоряжения Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2020 года № 3498-р. Все автомобили российского производства, их стоимость составляет более 21 миллиона рублей. Машины получили крымские медики, ко которые оказывают первичную медицинскую помощь в сельской местности, поселках городского типа и малых городах.

Автомобили будут распределены по двадцати учреждениям здравоохранения республики для доставки пациентов в больницы, медиков до места жительства пациентов, а также доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов. Эти автомобили — очень важная помощь для крымской медицины, что позволит усилить работу первичного звена системы здравоохранения. Хочу подчеркнуть, что Президентом России, федеральной и региональной властью прикладываются все усилия, чтобы система здравоохранения справилась с теми задачами, которые сегодня стоят перед республикой. Поздравляю крымчан с наступающим Новым годом, — прокомментировал министр здравоохранения РК Александр Остапенко.

Отметим, это не последнее пополнение медицинского «транспортного цеха» в Крыму. В ближайшее время ожидается поставка еще 8 автотранспортных средств (УАЗ).

Фото: пресс-службы Госсовета РК и минздрава РК.