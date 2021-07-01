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 Крымские медики продолжают выезды в рамках акции «Добро в село»

Крымские медики продолжают выезды в рамках акции «Добро в село»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:30 01.07.2021

Специалисты ГБУЗ РК «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» совместно с активистами Крымского регионального отделения ВОД «Волонтеры – медики» продолжают проводить выездные мероприятия в регионы Республики. Такие выезды — составляющая акции «Добро в село», организованной в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Об этом рассказал главный врач учреждения Владимир Мещеряков.

По его словам, в ходе прошедшего выезда врачи и волонтеры побывали в фельдшерско-акушерском пункте села Чернышово Раздольненского района, где на базе медицинской организации состоялась встреча с жителями села, организованная в условиях соблюдения мер санитарной безопасности.

В ходе встречи специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики рассказали ее участникам о необходимости вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Также были освещены темы профилактики возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы и органов дыхания. Особое внимание в ходе профилактической беседы было уделено пагубности вредных привычек и необходимости ведения здорового образ жизни. Участие в мероприятии приняли порядка 20 жителей села Чернышово, — отметили в республиканском минздраве.

С целью повышения доступности информации о профилактике опасных заболеваний и необходимости защиты здоровья от COVID-19 с помощью вакцинации участники Крымского отделения ВОД «Волонтеры – медики» раздали информационные листовки и памятки.

Крымские медики продолжают выезды в рамках акции «Добро в село»

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