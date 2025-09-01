Прямо сейчас:
Крымские научные организации разрабатывают лечебные программы для апробации на базе санаториев
Крымские научные организации разрабатывают лечебные программы для апробации на базе санаториев

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:57 01.09.2025

Экспериментальная и научно-исследовательская база институтов республики обладает не только классическими, но и инновационными методиками и методологиями санаторно-курортного лечения, реабилитации и оздоровления, которые ученые бесплатно готовы апробировать на базе крымских санаториев. Об этом сообщил министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий на круглом столе «Научно-технологическое развитие санаторно-курортного комплекса Республики Крым».

Республика Крым обладает мощным природным, научным и медицинским потенциалом для дальнейшего современного развития санаторно-курортного комплекса,  внедрения и апробации инновационных технологий на базе санаторных учреждений. Роль науки здесь выходит на первый план. В арсенале научно-исследовательских институтов сотни достижений, ожидающих практического применения. Задача министерства как консолидирующего органа власти – соединить научные разработки с запросом бизнеса, как того требуют поручения Президента и Правительства Российской Федерации, и в дальнейшем на уровне республики развивать единую программу такого взаимодействия и поддержки,  — цитирует пресс-служба министра. 

В круглом столе приняли участие представители Крымского федерального университета, Научно-клинического центра «Технологии здоровья и реабилитации», Медицинской академии им. Георгиевского, Федерального НИИ сельского хозяйства Крыма, НИИ физических методов лечения, медицинской климатологии и реабилитации им. Сеченова, НИИ детской курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации РАН, Центра искусственного интеллекта и анализа больших данных, Национальной академии активного долголетия на базе центра научно-исследовательской деятельности курорта «Мрия», а также руководители и главные врачи санаториев.

Ряд крымских санаториев уже применяют разработки крымских ученых, отмечая что для дальнейшего взаимодействия и расширения сотрудничества на базе других санаториев необходимы понятные и рабочие инструменты внедрения тех или иных программ. Несмотря на то, что современные инновационные программы, цифровые сервисы с применением искусственного интеллекта требуют больших вложений, важно найти точки соприкосновения и возможности для их использования.

Как отметил министр, республика готова рассмотреть механизмы финансирования программ научно-технического развития при учете их эффективности и широкого распространения. Он предложил объединиться научным и санаторным учреждениям на базе единого консорциума и совместно отрабатывать запросы и потребности бизнеса. Это также даст возможность институтам напрямую популяризировать свои разработки непосредственно самим квалифицированным заказчикам, помогать в подготовке и переподготовке кадров от среднего до высшего медицинского звена санатория.

Стоит отметить, что Крым как старейший курорт России обладает богатейшими природными ресурсами, которых нет в других регионах, и которые активно используют здравницы региона – это и целебные сакские грязи, климатолечение, бальнеология, фитотерапия, что дает сильные преимущества для оздоровления граждан нашей страны,  продвижения принципов медицины здорового долголетия, превентивной и персонализированной медицины и в целом повышения качества жизни.

