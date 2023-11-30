Сергей Аксёнов отметил наградами сотрудников бригады народного ополчения Республики Крым. Он поблагодарил присутствующих за мужество и героизм, готовность в нужный момент выполнить поставленные задачи.

Крымские ополченцы в трудные времена, не раздумывая, встают в строй защитников Родины, выполняют боевые задачи наравне с нашими военнослужащими. Во все тяжелые времена на вас можно положиться. Горжусь тем, что у нас есть такие надежные люди, настоящие мужчины, которые не меняют свою позицию. Спасибо за службу, преданность делу и мужество, – сказал Глава Крыма.