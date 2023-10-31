Крымские предприятия увеличили объемы производства пищепрома

В текущем году предприятия Республики Крым существенно нарастили объемы производства пищевых продуктов. Товары поступают не только на местные рынки, но и направляются в другие регионы страны. Подробнее о текущей экономической ситуации – в новом выпуске доклада Банка России «Региональная экономика».

Наращивание производственных мощностей и внедрение новых технологий в регионе позволило увеличить объем выпуска пищевых продуктов – мясных, овощных и фруктовых консервов, молочных продуктов, растительного масла и круп. Например, одно из крымских хозяйств по переработке плодоовощной продукции благодаря богатому урожаю фруктов и новой линии переработки за 8 месяцев этого года выпустило почти в 2 раза больше литров сока, чем за весь 2022 год. Большие партии продукции уходят в Москву, на Дальний Восток и в другие регионы России, — отмечают в пресс-службе Отделения по Республике Крым Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Урожайность подсолнечника в этом году оказалась выше прошлогодней и составила около 16 ц/га, а в некоторых хозяйствах собирают рекордные 30 ц/га. Часть урожая сразу направляется в переработку на крымские маслозаводы. Текущей осенью на одном из них заработает первая в регионе линия по рафинации и разливу. Полученное масло отправится на крымские хлебозаводы и в кондитерские цеха, а также в розничную сеть республики и в другие регионы страны.

Производство молочных продуктов в январе-августе увеличилось почти на 24% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Крупнейшие региональные производители нарастили выпуск творога, сливочного масла, молока, кисломолочных продуктов и сыров. Растет и товарный ассортимент, в том числе в рамках импортозамещения: в Крыму производят пармезан, моцареллу, маасдам и грюйер. Одно из крупных предприятий выпускает эксклюзивный в России продукт – конфеты из мороженого.

По оценкам крымских производителей поддержку развитию отрасли оказывают государственные субсидии. В этом году молокоперерабатывающим предприятиям Крыма выделена поддержка на стимулирование производства в общем размере 55 млн рублей. Сейчас предприятия региона перерабатывают более 300 тыс. тонн сырья в год и обеспечивают потребность жителей республики на 40%.