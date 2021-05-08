Крымские прокуроры и ветераны возложили цветы к памятнику партизанам на Ангарском перевале

7 мая заместитель прокурора Республики Крым Сергей Булгаков, совместно с работниками надзорного ведомства, ветеранами и пенсионерами органов прокуратуры посетил памятный знак, установленный в честь погибших в годы Великой Отечественной войну крымских партизан.

На Ангарском перевале прошло возложение цветов к памятнику «Партизанская шапка». Он был установлен в 1963 году на месте старой дороги «Симферополь-Алушта», которую немецко-фашистские войска использовали для переброски войск, а партизаны регулярно наносили удары по колоннам врага. Присутствующие почтили память героев минутой молчания.