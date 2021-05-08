Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | Прокуратура Крыма и Севастополя | Крымские прокуроры и ветераны возложили цветы к памятнику партизанам на Ангарском перевале

crimeapress_news

капитал
Крымские прокуроры и ветераны возложили цветы к памятнику партизанам на Ангарском перевале
Фото: прокуратура РК

Крымские прокуроры и ветераны возложили цветы к памятнику партизанам на Ангарском перевале

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 19:54 08.05.2021

7 мая заместитель прокурора Республики Крым Сергей Булгаков, совместно с работниками надзорного ведомства, ветеранами и пенсионерами органов прокуратуры посетил памятный знак, установленный в честь погибших в годы Великой Отечественной войну крымских партизан.

На Ангарском перевале прошло возложение цветов к памятнику «Партизанская шапка». Он был установлен в 1963 году на месте старой дороги «Симферополь-Алушта», которую немецко-фашистские войска использовали для переброски войск, а партизаны регулярно наносили удары по колоннам врага. Присутствующие почтили память героев минутой молчания.

Крымские прокуроры и ветераны возложили цветы к памятнику партизанам на Ангарском перевале

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ДОБАВИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.