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Крымские санатории признаны лучшими в России по эффективности
фото: pikist.com

Крымские санатории признаны лучшими в России по эффективности

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:49 15.07.2025

По данным аналитиков сервиса Санатории-россии.рф за 5 месяцев 2025 года санатории Республики Крым показали лучшую динамику роста сразу по нескольким показателям эффективности. Число отдыхающих в санаториях Крыма к аналогичному периоду прошлого года выросло на 21,7% до 195 971 человек, как отметили аналитики – это лучший результат в ТОП-25 регионов России по динамике роста. Также лучший показатель роста у Крыма и в доходности – +35,7% к предыдущему периоду и в количестве ночевок — изменение к предыдущему периоду +15,7%.

Данные сервиса подтверждают аналитику итогов первых месяцев 2025 года в санаторно-курортной отрасли. Исследование выявило, что бурный рост последних лет сменился стагнацией и даже снижением в некоторых регионах. Лидерами остаются Краснодарский край и Ставрополье, но Республика Крым демонстрирует впечатляющий рост.

Как отметил Член Правления Национальной курортной ассоциации (НКА) Евгений Терентьев, санаторно-курортный сектор является важной составляющей туристической индустрии России, предоставляя возможности для оздоровления и отдыха, а изменение спроса в региональном разрезе позволяет оценить эффективность стратегий развития, инфраструктурные улучшения и маркетинговые усилия, предпринимаемые различными субъектами федерации.

Развитие санаторно-курортного сектора позволит Крыму выйти на круглогодичность обеспечивая рабочие места и пополнение бюджета республики на протяжении всего года. Крым, обладающий уникальными природно-климатическими ресурсами и развивающейся инфраструктурой для санаторно-курортного лечения и оздоровления, обладает значительным потенциалом для привлечения туристов и инвестиций, — цитирует пресс-служба министра курортов и туризма Республики Крым Сергея Ганзий.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

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