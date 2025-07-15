Крымские санатории признаны лучшими в России по эффективности

Данные сервиса подтверждают аналитику итогов первых месяцев 2025 года в санаторно-курортной отрасли. Исследование выявило, что бурный рост последних лет сменился стагнацией и даже снижением в некоторых регионах. Лидерами остаются Краснодарский край и Ставрополье, но Республика Крым демонстрирует впечатляющий рост.

Как отметил Член Правления Национальной курортной ассоциации (НКА) Евгений Терентьев, санаторно-курортный сектор является важной составляющей туристической индустрии России, предоставляя возможности для оздоровления и отдыха, а изменение спроса в региональном разрезе позволяет оценить эффективность стратегий развития, инфраструктурные улучшения и маркетинговые усилия, предпринимаемые различными субъектами федерации.

Развитие санаторно-курортного сектора позволит Крыму выйти на круглогодичность обеспечивая рабочие места и пополнение бюджета республики на протяжении всего года. Крым, обладающий уникальными природно-климатическими ресурсами и развивающейся инфраструктурой для санаторно-курортного лечения и оздоровления, обладает значительным потенциалом для привлечения туристов и инвестиций, — цитирует пресс-служба министра курортов и туризма Республики Крым Сергея Ганзий.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК