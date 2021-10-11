Крымские таможенники пресекли ввоз коммерческой партии одежды и обуви

Крымские таможенники в пункте пропуска «Армянск» пресекли незаконный ввоз коммерческой партии одежды и обуви в ассортименте.

В ходе проведения контроля в отношении транспортного средства, прибывшего на территорию Российской Федерации, сотрудники Крымской таможни во взаимодействии с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым обнаружили в багажнике автомобиля сумки, в которых находились 20 пар новой обуви, маркированной торговыми знаками известных брендов Reebok, Аdidas, Nike, ECCO, а также более 30 единиц мужской одежды (свитера, кофты), — сообщает пресс-служба Крымской таможни.

При пересечении границы гражданин Украины указал в пассажирской таможенной декларации только транспортное средство, на котором он въезжал. Об иных товарах, подлежащих декларированию, гражданин не заявил. Со слов мужчины товар ему не принадлежит. За определённое вознаграждение гражданин попытался осуществить его перемещение через таможенную границу. Впоследствии товар он должен был передать жительнице города Севастополя для дальнейшей реализации.

Учитывая ассортимент продукции, а также то, что по однородности и количеству ввозимые товары не относятся к товарам для личного пользования и, при их ввозе необходимо письменное декларирование, сотрудниками Крымской таможни товар изъят и направлен на экспертизу. В отношении гражданина Украины проводится административное расследование по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ «Недекларирование товаров».