Крымские власти думают, как легализовать мини-гостиницы и частные пансионаты

В правительстве Крыма обсудили вопросы легализации мини-отелей.

Глава Крыма Сергей Аксёнов провёл встречу с заместителем председателя Совета министров – министром финансов РК Ириной Кивико и учредителем региональной Ассоциации малых отелей Еленой Можаровской. В ходе встречи речь шла о возможности легализации частных мини-гостиниц.

По мнению Сергея Аксёнова, условия для данной категории должны быть более выгодные, чем работа в «сером секторе».

Задача органов власти — найти нормативное решение в части возможности работы таких мини-отелей официально, чтобы они соответствовали всем требованиям закона, – сказал Глава Крыма.

Сергей Аксёнов подчеркнул, что на следующей неделе будет проведена встреча с представителями Ассоциации малых отелей Крыма и данного туристского сектора.

Из каждого региона Крыма должны быть определены члены рабочей группы и сформированы окончательные предложения, которые мы представим федеральному правительству, – пояснил Глава Республики.

В свою очередь, Елена Можаровская отметила, что мини-отели и квартиросдатчики должны принимать туристов, исходя из требований Роспотребнадзора.

В сложившейся ситуации с распространением коронавирусной инфекции легализация объектов позволит обеспечить безопасность туристов в рамках требований Роспортебнадзора, – подчеркнула она.

Для получения разъяснений и направления предложений по легализации мини-отелей на сайте Совмина РК публикуется электронная почта Ассоциации малых отелей Крыма и минкурортов.