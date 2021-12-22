Крымские власти рассмотрели проблемные вопросы Симферопольского района

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов провел рабочее совещание по проблемным вопросам Симферопольского района.

Сергей Аксёнов отметил, что необходимо повысить уровень отработки обращений граждан. Как стало известно в ходе совещания, наибольшее количество жалоб от жителей Симферопольского района – по вопросам электрификации и электроснабжения.

Глава Республики указал, что ответственные должностные лица должны посетить все поселения Симферопольского района, чтобы встретиться с жителями, изучить ситуацию и оперативно решить имеющиеся проблемы. Он поручил министерству транспорта РК и министерству образования, науки и молодежи РК до конца года разработать предложения по введению проездных талонов для школьников.

Сегодня существует практика использования проездных для школьников в разных субъектах Российской Федерации. Нужно и нам принять меры для введения проездных талонов, чтобы школьникам было ненакладно добираться до места учебы. Это касается всей Республики: и сельских районов, и городов, — сказал Глава Крыма.

Также Сергей Аксёнов сообщил, что в текущем году ожидается поставка новых автомобилей скорой помощи в республику, что позволит сократить время ожидания приезда скорой помощи по вызову, в том числе в Симферопольском районе. Глава Крыма поручил до конца года оценить техническое состояние автомобильного парка скорой помощи, чтобы определить объем подлежащей замене техники.

Понимаем, что нагрузка на систему здравоохранения выросла, но планировать работу нужно с учетом сложившихся ковидных условий. Нужно проанализировать фактический объем рабочей техники и по возможности оставить в строю автомобили, которые в данное время эксплуатируются, — уточнил Глава Крыма.

При обсуждении темы строительства юго-восточного обхода Симферополя через село Заречное Добровского сельского поселения Симферопольского района Сергей Аксёнов сообщил, что для улучшения условий жизни сельчан будет выделено порядка 350 млн рублей. Запланирован ряд необходимых мероприятий на социальных объектах, объектах инфраструктуры и дорожной сети, газификация села.

Помимо этого, в ходе совещания Аксёнов отметил, что работы, направленные на обеспечение республики водой, будут продолжены.

До 1 февраля необходимо актуализировать план по населенным пунктам, в которых в 2022 году будет проводиться изучение и разведка запасов подземных вод для последующего бурения скважин, — подчеркнул Глава РК.

Также в ходе совещания обсуждались вопросы организации работы общественного транспорта, санитарной очистки, благоустройства дворовых и общественных территорий, работы управляющих организаций, увеличения доходной части бюджета муниципального образования.

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