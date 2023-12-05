Крымские врачи спасли девушку из Херсонской области с тяжелым минно-взрывным ранением

Медики ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н. А. Семашко» спасли жизнь 20-летней девушке из Херсонской области, которая была экстренно госпитализирована после минно-взрывного ранения головного мозга, грудной клетки с поражением сердца и органов брюшной полости. Об этом рассказал заместитель главного врача больницы им. Семашко Дмитрий Дедков.

По его словам, пациентка нуждалась в срочном хирургическом лечении, поэтому в результате взаимодействия врачей Херсонской области и Крыма, девушку транспортировали в Республиканскую клиническую больницу. В эту же ночь пациентке было проведено одномоментное оперативное вмешательство с участием трёх бригад специалистов — кардиохирургов, нейрохирургов, абдоминальных хирургов совместно с урологами. Операция длилась больше пяти часов.

Кардиохирурги работали с проникающим ранением сердца — один из осколков ранил левый желудочек сердца и остановился в стенке правого желудочка, в результате чего развилось угрожающее для жизни кровотечение. Специалисты провели ревизию полости перикарда и остановили кровотечение. Кроме того, в результате ранения осколки вошли в полость черепа, повредили вещество головного мозга. Нейрохирургам необходимо было обработать рану, удалить все доступные осколки и инородные тела. Другой осколок, скорее всего, попав через грудную клетку, причинил касательное ранение печени. Далее он прошел в забрюшинное пространство, в область около почек, около магистральных сосудов, таких как аорта и нижняя полая вена, после чего остановился в межпозвонковом диске. Абдоминальными хирургами совместно с урологами была проведена ревизия брюшной полости, удалена гематома, — рассказал Дмитрий Дедков.

На сегодняшний день, спустя более трёх недель после операции, девушка в компенсированном состоянии готовится к выписке для дальнейшего наблюдения по месту жительства. Через полгода на базе Республиканской клинической больницы им. Н. А. Семашко ей будет проведено плановое оперативное вмешательство по поводу закрытия дефекта костей свода черепа.

Фото: минздрав РК.