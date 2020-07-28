Крымский Центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи получил 10 новых автомобилей

«Крымский республиканский Центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» получил 10 новых автомобилей. В мероприятии по передаче транспорта учреждению принял участие заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.

Автомобили «Ford» класса С будут распределены для обновления автопарка санитарной авиации и выполнения задач по транспортировке пациентов и оказания скорой специализированной медицинской помощи, а также для перевозки потенциально инфицированных или инфицированных лиц.

Закупка была проведена Министерством промышленности и торговли РФ во исполнение Распоряжения Правительства РФ от 01 апреля 2020 г. № 833-р для обеспечения работы службы скорой медицинской помощи и санитарной авиации, а также в целях борьбы с последствиями распространения новой коронавирусной инфекции, — отметили в республиканском минздраве.

Как отметил заместитель министра, обновление автопарка службы скорой медицинской помощи способствует повышению качества оказания медицинской помощи населению.

Фото: минздрав РК.