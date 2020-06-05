Крымский футбольный союз перенёс заключительного тура чемпионата премьер-лиги

Крымский футбольный союз перенес на неопределенный срок матчи заключительного, 28-го тура чемпионата премьер-лиги сезона-2019/20, которые должны были состояться в субботу, 6 июня.

Ситуация с COVID-19 в Крыму и Севастополе пока не позволяет возобновить футбольные соревнования. Напомним, что чемпионат был приостановлен 19 марта. В общей сложности несыгранными остались поединки 11-ти туров. По словам президента КФС Юрия Ветохи, чемпионат обязательно будет доигран, его рестарт ориентировочно намечен на конец июня – начало июля, — сообщает «Крымский спорт» .