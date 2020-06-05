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Крымский футбольный союз перенёс заключительного тура чемпионата премьер-лиги
фото: Крымский спорт

Крымский футбольный союз перенёс заключительного тура чемпионата премьер-лиги

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 12:15 05.06.2020

Крымский футбольный союз перенес на неопределенный срок матчи заключительного, 28-го тура чемпионата премьер-лиги сезона-2019/20, которые должны были состояться в субботу, 6 июня.

Ситуация с COVID-19 в Крыму и Севастополе пока не позволяет возобновить футбольные соревнования. Напомним, что чемпионат был приостановлен 19 марта. В общей сложности несыгранными остались поединки 11-ти туров. По словам президента КФС Юрия Ветохи, чемпионат обязательно будет доигран, его рестарт ориентировочно намечен на конец июня – начало июля, — сообщает «Крымский спорт».

 

Крымский футбольный союз перенёс заключительного тура чемпионата премьер-лиги

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