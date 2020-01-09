Крымский санаторий впервые отмечен Премией Правительства РФ в области качества  

Сакский военный клинический санаторий им. Н.И. Пирогова впервые среди крымских санаториев получил одну из самых престижных в стране премий Правительства РФ в области качества. Об этом сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма РК.

Премией «Роскачество» отмечаются предприятия и организации, достигшие высоких результатов в этой области. Вручая награды, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров отметил, что сейчас главным условием успешности компаний становится завоевание доверия потребителей, внедрение наилучших практик менеджмента качества. Предприятия, получившие награды, активно проводят комплексную работу по освоению новых и прорывных технологий, модернизации производственных процессов. Это позволяет лауреатам занимать устойчивое положение на рынках, демонстрировать высокие финансовые и производственные показатели.

При получении высокой награды начальник ФГБУ «Сакский военный клинический санаторий им. Н.И. Пирогова» Министерства обороны Российской Федерации Игорь Довгань сообщил, что за последние пять лет коллектив санатория переоснастил медицинскую базу, разработал и внедрил интегрированную систему менеджмента, соответствующую всем международным стандартам, прошел путь от санатория природной медицины к санаторию природной и инновационной медицины премиум-класса, стал ведущей санаторно-курортной организацией не только в России, но и в Европе, получив статус «Признанное совершенство» Европейского Фонда по управлению качеством.

По мнению министра курортов и туризма РК Вадима Волченко, высокое признание качества предоставляемых услуг Сакским военным клиническим санаторием на общенациональном уровне очень почетно для всей республики и становится примером для других организаций.