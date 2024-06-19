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ский академический русский драматический театр имени Горького представил премьеру – «Амадей»

Крымский академический русский драматический театр имени Горького представил премьеру – «Амадей»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 15:43 19.06.2024

К спектаклю подготовлена выставка — 90 эскизов.

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького представил премьеру спектакля «Амадей» по пьесе британского драматурга Питера Шеффера.

Крымский академический русский драматический театр имени Горького представил премьеру – «Амадей»

Автор и режиссер-постановщик спектакля – художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств России Владимир Магар. Художник-постановщик – народный художник России Борис Бланк, художник Кирилл Ерёмин, художник по свету Роман Клочков, пластическое решение – заслуженный деятель искусств Республики Крым Ирина Пантелеева, постановка танцев – заслуженный деятель искусств Крыма Ольга Чехова, музыкальное оформление – Антон Калиниченко.

Спектакль «Амадей» — это невероятная история, почти детективная, об известных композиторах Моцарте и Сальери. Уже много лет ведутся споры — отравил ли Сальери Моцарта? В произведении Александра Пушкина «Моцарт и Сальери» автор однозначно утверждает, что Моцарта отравил Сальери — так ли это на самом деле? Театр вместе с автором пытается раскрыть эту страшную тайну. Интриги, зависть, открытые страсти, потрясающая музыка Моцарта ждут зрителей в спектакле, — отмечает пресс-служба министерства культуры РК.

Крымский академический русский драматический театр имени Горького представил премьеру – «Амадей»

Следующие показы состоятся 20 и 29 июня.

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Также к спектаклю подготовлена выставка — 90 эскизов.

Крымский академический русский драматический театр имени Горького представил премьеру – «Амадей»

Фото: Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького

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