Крымский литературно-художественный музей приглашает на рождественские праздники

Крымский литературно-художественный мемориальный музей-заповедник приглашает жителей, гостей полуострова на новогодние и рождественские праздники. Гости могут спланировать визиты в Дом-музей А.П. Чехова в Ялте, музей «Чехов и Крым», а также на Дачу А.П. Чехова и О.Л. Книппер в Гурзуфе.

В Доме-музее А.П. Чехова в Ялте 5 января в 16:00 состоится праздничный концерт «Рождественские встречи» с участием лауреата международных конкурсов, члена Союза концертных деятелей РФ Оксаны Сенчиной и гитариста-виртуоза Дмитрия Старова. Также 6 января в 14:00 участники Фестиваля авторской песни памяти горноспасателя Артура Григоряна «Зимняя Ялта» исполнят свои композиции. Вход на концерты свободный.

В январе посетителей ждут и временные тематические выставки, показ которых продлили в связи с большим интересом публики. На Белой даче действует экспозиция «На земле нет лучше места, как наш сад…», посвященная 120-летию создания пьесы «Вишнёвый сад» и 125-летию со дня основания МХТ. Кроме того, в ялтинском музее писателя продолжает работу экспозиция «Классная дама М.П. Чехова» – можно увидеть пионерский галстук Марии Павловны, письменные принадлежности, многочисленные награды и благодарности, фотографии и многое другое, — сообщает пресс-служба министерства культуры РК.

Вместе с тем, гости смогут принять участие в акции «Поздравление от Чехова» – в специальном ящике сотрудники музея собрали оригинальные выдержки из новогодней, рождественской переписки классика и каждый желающий сможет наугад вытянуть свое «чеховское» пожелание.

Отдел «Чехов и Крым» удивит уникальными фотографиями и личными вещами Антона Чехова, архивными документами и редкими изданиями. Эти и многие другие предметы можно будет увидеть в январе на выставке «Восхищаться им это признак хорошего вкуса».

В Гурзуфе на Даче А.П. Чехова и О.Л. Книппер посетители смогут узнать о жизни Ольги Книппер-Чеховой и ее ближайшего окружения в гурзуфском домике в 30-е годы XX века. И, как и прежде, всех ждут увлекательные экскурсии, посвященные жизни и творчеству великого драматурга Антона Чехова.