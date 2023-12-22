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ский литературно-художественный музей-заповедник передал экспонаты симферопольскому лицею

Крымский литературно-художественный музей-заповедник передал экспонаты симферопольскому лицею

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 21:59 22.12.2023

В учебном заведении состоялось открытие кабинета, посвященного жизни и творчеству А.П.Чехова

В рамках кураторской деятельности Крымский литературно-художественный мемориальный музей-заповедник передал Симферопольскому лицею Крымской весны для создания экспозиции школьного музея в постоянное пользование муляжи, дубликаты, копии фотографий и документов.

Как сообщили в министерстве культуры РК, в числе экспонатов — портреты семьи Чеховых, фотографии интерьеров мест, где писатель жил в Крыму, его окружения, а также отдельные печатные издания, характеризующие жизнь и творчество драматурга.

Крымский литературно-художественный музей-заповедник передал экспонаты симферопольскому лицею

Ранее в музей обратилась директор лицея Наталья Гончарова с просьбой содействия в оформлении одной из классных комнат учебного заведения, посвятив ее жизни и творчеству А.П. Чехова. Сотрудники республиканского музея поддержали идею с уверенностью, что основание школьного музея сможет по-новому осветить для подрастающего поколения жизнь и творчество великого драматурга.

В рамках встречи сотрудники музея пригласили ребят и педагогов лицея посетить знаменитую Белую дачу писателя в Ялте, Дачу А.П. Чехова и О.Л. Книппер в Гурзуфе, Музей «Чехов и Крым», расположенный в доме генеральши Капитолины Иловайской, с очень красивым названием «Омюр» (в переводе обозначает жизнь), где писатель жил еще до постройки собственного дома, — сообщает пресс-служба министерства культуры РК.

Крымский литературно-художественный музей-заповедник передал экспонаты симферопольскому лицею

Фото: Крымский литературно-художественный мемориальный музей-заповедник

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