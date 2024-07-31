Крымский оператор «Миранда» теперь и на Кубани тоже. Говорят — ради помощи крымчанам

Крымский оператор мобильной связи «Миранда» начал предоставлять услуги связи в Краснодарском крае в качестве виртуального оператора, чтобы помочь жителям Крыма сохранить свой номер при переходе на нового оператора. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе компании.

Мобильный оператор связи федерального масштаба «Миранда» теперь работает и в Краснодарском крае. <…> Выход «Миранды» в новый регион связан с желанием помочь жителям Крыма, которые являются клиентами федеральных операторов связи c краснодарской нумерацией, перейти в «Миранду» с сохранением своего номера и пользоваться услугами связи комфортно в регионах своего проживания, — говорится в сообщении.

Отмечается, что клиенты федеральных операторов, проживающие в Крыму, чтобы получить полноценное обслуживание вынуждены ездить в Краснодарский край, поскольку салонов связи на полуострове у федеральных операторов нет.

Директор компании Ирина Кузьмина пояснила, что так как «Миранда» имеет лицензию на работу и в Краснодарском крае, и фактически там работает, абоненты федеральных операторов могут переходить внутри одного региона.

Законодательно все корректно. Однако мы сталкиваемся с необоснованными отказами и проволочками. Удовлетворяется около 3% заявлений на портацию абонентов от федерального оператора в адрес «Миранды», — приводятся в сообщении слова Кузьминой.

Крупные российские мобильные операторы не работают в Крыму, опасаясь попасть под западные санкции. На полуострове услуги связи предоставляют компании «К-Телеком» (бренд Win-mobile), «КТК- Телеком» («Волна мобайл»), «Крымтелеком», «Миранда» и «Севтелеком». При этом сами жители Крыма часто пользуются сим-картами МТС, прикрепленными к Краснодарскому краю.

Ранее «Миранда» вела переговоры с другими участниками рынка мобильных услуг в регионе о возможности переноса номеров клиентов от одного оператора к другому.

О компании

Группа компаний «Миранда-медиа» создана в 2014 году как оператор широкополосного доступа на территории Республики Крым и города Севастополя. С 2022 года под брендом «Мир Телеком» оказывает услуги связи и домашнего интернета на территории Запорожской и Херсонской областей. В опытно-коммерческой эксплуатации находятся сети сотовой связи ДНР и ЛНР. Общее количество абонентов сотовой связи составляет около 500 тыс. человек. С 24 мая 2024 года группа компаний запускает услуги мобильной связи для жителей Республики Крым и города Севастополя. До конца года планируется охватить мобильной связью около 90% населения полуострова Крым.