Крымский полуостров: погода 9 июля

В ближайшие двое суток (9-10 июля) погода на полуострове будет определяться юго-восточной периферией антициклона.

Без существенных осадков, лишь днем 9 июля вероятны локальные грозовые дожди. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. На полуострове ожидается аномально-жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7° выше климатической нормы. Максимальная температура воздуха будет достигать 33…38°, минимальная составит 19…24°, на побережье до 28°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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