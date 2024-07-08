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ский полуостров: погода 9 июля
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 9 июля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 17:19 08.07.2024

В ближайшие двое  суток (9-10 июля) погода на полуострове будет определяться юго-восточной периферией антициклона.

Без существенных осадков, лишь днем 9 июля вероятны локальные грозовые дожди. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. На полуострове ожидается аномально-жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха  на 7° выше климатической нормы. Максимальная температура воздуха будет достигать 33…38°, минимальная составит 19…24°, на побережье до 28°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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