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ский центр медицины катастроф получил 22 новых спецавтомобиля «Скорой помощи»

Крымский центр медицины катастроф получил 22 новых спецавтомобиля «Скорой помощи»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Здравоохранение Крыма 22:00 28.11.2023

В Крымский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи переданы 22 специализированных автомобиля. Об этом сообщили в минздраве РК.

Крымский центр медицины катастроф получил 22 новых спецавтомобиля «Скорой помощи»

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации, Минпромторгом РФ закуплены и переданы Республике Крым 22 специализированных автомобиля скорой медицинской помощи российского производства Газель NEXT класса «В», — говорится в сообщении.

Крымский центр медицины катастроф получил 22 новых спецавтомобиля «Скорой помощи»

Ключи от новых автомобилей заведующим станций «Скорой помощи» Крыма сегодня передал глава республиканского минздраваКонстантин Скорупский.

Крымский центр медицины катастроф получил 22 новых спецавтомобиля «Скорой помощи»

Автотранспорт предназначен для использования в сельских поселениях, в том числе в поселках городского типа и малых городах, и распределен между станциями скорой медицинской помощи всего Крыма, — сообщил министр.

Крымский центр медицины катастроф получил 22 новых спецавтомобиля «Скорой помощи»

Новые заднеприводные автомобили оборудованы самоблокирующим дифференциалом, который повысит проходимость машины при движении по бездорожью.

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Крымский центр медицины катастроф получил 22 новых спецавтомобиля «Скорой помощи»

Машины укомплектованы медицинским оборудованием и изделиями медицинского назначения в соответствии с действующими стандартами. Все полученные автомобили скорой медицинской помощи уже зарегистрированы, поставлены на учет и в ближайшее время выйдут на линию.

Крымский центр медицины катастроф получил 22 новых спецавтомобиля «Скорой помощи»

Таким образом, автопарк Крымского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи постоянно обновляется и укомплектовывается достаточным количеством автомобилей для обеспечения надежной работы службы скорой медицинской помощи.

Крымский центр медицины катастроф получил 22 новых спецавтомобиля «Скорой помощи»

Фото: минздрав РК.

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