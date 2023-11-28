Крымский центр медицины катастроф получил 22 новых спецавтомобиля «Скорой помощи»

В Крымский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи переданы 22 специализированных автомобиля. Об этом сообщили в минздраве РК.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации, Минпромторгом РФ закуплены и переданы Республике Крым 22 специализированных автомобиля скорой медицинской помощи российского производства Газель NEXT класса «В», — говорится в сообщении.

Ключи от новых автомобилей заведующим станций «Скорой помощи» Крыма сегодня передал глава республиканского минздраваКонстантин Скорупский.

Автотранспорт предназначен для использования в сельских поселениях, в том числе в поселках городского типа и малых городах, и распределен между станциями скорой медицинской помощи всего Крыма, — сообщил министр.

Новые заднеприводные автомобили оборудованы самоблокирующим дифференциалом, который повысит проходимость машины при движении по бездорожью.

Машины укомплектованы медицинским оборудованием и изделиями медицинского назначения в соответствии с действующими стандартами. Все полученные автомобили скорой медицинской помощи уже зарегистрированы, поставлены на учет и в ближайшее время выйдут на линию.

Таким образом, автопарк Крымского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи постоянно обновляется и укомплектовывается достаточным количеством автомобилей для обеспечения надежной работы службы скорой медицинской помощи.

Фото: минздрав РК.