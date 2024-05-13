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фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Крымское Правительство разработает программу развития экономики на ближайшее десятилетие

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 20:38 13.05.2024

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил, что Совет министров Республики Крым планирует разработать программу развития экономики, реализация которой будет рассчитана на десять лет.

Как отметил Сергей Аксёнов, документ будет составляться с учетом всех важных факторов, в том числе связанных с логистическими трудностями и специальной военной операцией.

Особое внимание будет уделено отраслям, которые являются локомотивами крымской экономики. При формировании программы будут учитываться все детали для выявления сфер, которые вносят наибольший вклад в увеличение валового регионального продукта. И, как следствие, будет определена приоритетность их финансирования. Для Республики Крым важно продвигать те направления народного хозяйства, вложения в которые принесут наибольший экономический эффект, – отмечает Глава Крыма.

Глава республики добавил, что рабочая группа будет сформирована в течение недели. «Обязательно будем информировать жителей республики о ходе работы, учитывать их мнение при составлении программы», – подчеркнул Сергей Аксёнов.

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источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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