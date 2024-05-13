Крымское Правительство разработает программу развития экономики на ближайшее десятилетие

Как отметил Сергей Аксёнов, документ будет составляться с учетом всех важных факторов, в том числе связанных с логистическими трудностями и специальной военной операцией.

Особое внимание будет уделено отраслям, которые являются локомотивами крымской экономики. При формировании программы будут учитываться все детали для выявления сфер, которые вносят наибольший вклад в увеличение валового регионального продукта. И, как следствие, будет определена приоритетность их финансирования. Для Республики Крым важно продвигать те направления народного хозяйства, вложения в которые принесут наибольший экономический эффект, – отмечает Глава Крыма.

Глава республики добавил, что рабочая группа будет сформирована в течение недели. «Обязательно будем информировать жителей республики о ходе работы, учитывать их мнение при составлении программы», – подчеркнул Сергей Аксёнов.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым