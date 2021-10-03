Крымской больнице восстановительного лечения «Черные воды» исполнилось 65 лет

В ГАУЗ РК «Республиканская больница восстановительного лечения «Черные воды» состоялось торжественное мероприятие, посвященное 65 годовщине со дня создания. Об этом рассказал главный врач медицинской организации Аркадий Колоколов.

По его словам, в связи с пандемией COVID-19 мероприятие проведено с соблюдением всех действующих санитарно-эпидемиологических правил. Сотрудники отмечены заслуженными наградами, грамотами и благодарностями.

Республиканская больница восстановительного лечения «Черные воды» расположена в Бахчисарайском районе Крыма неподалеку от одного из самых известных источников минеральной воды Аджи-Су (Черные воды). Именно уникальные свойства воды из этого природного источника, которой нет аналогов, заложены в основу лечебных мероприятий, что проводятся на базе больницы.

Первый опыт применения ресурсов природного источника Аджи-Су для водолечения был в 1956 году. Для этих целей было построено временное здание, получившее статус отделения Куйбышевской районной больницы, с пропускной способностью 30-35 больных в день. А в 1957 году на основании решения Крымского облисполкома состоялось открытие водолечебницы на восемь ванн, период лечения в которой составлял 30 дней.

На сегодняшний день на территории республиканской больницы восстановительного лечения функционируют 7 каптированных источников минеральной воды, а для оказания профильных услуг пациентам в медицинской организации открыты три отделения: водогрязелечебное, физиотерапевтическое и отделение реабилитации. Работают кабинеты лечебной физкультуры, ручного массажа механотерапии, лабораторно – диагностические, тракционной терапии, аэро-ионо-ароматерапии, гирудотерапии, криотерапии, озонотерапии, фиточаев, психоэмоциональной разгрузки, стоматологический кабинет, тренажерный зал. В бальнеологическом отделении за день отпускается более 100 ванн. Стоит отметить, что открытое в этом году отделение медицинской реабилитации принимает на лечение пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию и внегоспитальную пневмонию, — рассказал Аркадий Колоколов.

Ежегодно профильную медицинскую помощь на базе «Черных вод» получают порядка трех тысяч пациентов из Российской Федерации, стран СНГ и дальнего зарубежья. Свои служебные обязанности в больнице восстановительного лечения выполняют 163 человека. Как отметил главный врач ГАУЗ РК «Республиканская больница восстановительного лечения «Черные воды» Аркадий Колоколов, после успешного прохождения аккредитации больница является лечебно-профилактическим учреждением высшей категории.

Фото: минздрав РК.