Ксения Симонова открывает арт-пространство и мини-театр «Песочный Клуб» в Евпатории

Открытие – 19 марта.

Мастер песочной анимации Ксения Симонова объявляет об открытии в Евпатории особого арт-пространства, где все желающие смогут увидеть ее выступления в жанре песочной анимации, полюбоваться картинами авторства художницы, а также попробовать самостоятельно порисовать песком в лобби «Песочного Клуба».

Гостей здесь ждёт незабываемая атмосфера: стены и мебель вручную расписаны самой Ксенией, на потолке растёт дерево, есть особая фотозона с сотней маленьких фонариков. Все арт-пространство также является выставкой картин Симоновой.

А ещё гости смогут увидеть дипломы победителя талант-шоу и награды анимационной киностудии Ксении Симоновой за мультфильмы в технике песочной анимации. Ведь «Песочный Клуб» — не только камерный театр и арт-пространство. Это единственная в мире киностудия, где снимаются песочные фильмы. Здесь побывали гости со всего мира, здесь снимали сюжеты о Ксении самые разные телеканалы — от CNN и BBC, до Королевского Телевидения Таиланда.

Кроме того, «Песочный Клуб» является постоянной репетиционной площадкой Симоновой, именно здесь она репетировала свои выступления для Евровидения и Специальных Олимпийских игр, именно здесь продолжает создавать новые постановки.

Для меня это все волнительно и важно, — признается Ксения Симонова. — Я выступала по всему миру, на больших и маленьких сценах… но на своей собственной сцене я выступлю впервые именно в родном городе. В Евпатории. Я хочу, чтобы «Песочный Клуб» стал центром притяжения интеллектуалов и любителей искусства не только Евпатории и Крыма, но и всего мира. Любителей музыки и театра, книг и кино. Любителей искать и творить. Жить и любить. «Песочный клуб» — это целый мир. Мир Искусства и Чуда. А ещё, это — безусловно — мир песка. Песок в Евпатории — дело обыденное. Но одно дело лежать на песке летом или гулять по пляжу, а совсем другое — создавать миры, жизни и истории… я покажу зрителям другую сторону песка.

Открытие Песочного Клуба Ксении Симоновой состоится 19 марта, в 19:00 по адресу: Евпатория, пр. Ленина, 56. Контакты для бронирования мест — ЗДЕСЬ . Также забронировать место можно через директ Инстаграм-акаунта «Песочного Клуба».