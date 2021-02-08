Кто и как проводит в Крыму дезинфекцию от коронавирусной инфекции

ГУП РК «Медтехника» проводит дезинфекционные мероприятия по недопущению распространенияновой коронавирусной инфекции в Крыму. Об этом сообщил директор предприятия Леча Адуев. По его словам, профильная деятельность предприятия проводится на основании ФЗ-52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и в соответствии с действующими нормами СанПин.

Для санитарной обработки объектов здравоохранения, органов власти, подвижного состава ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи», а также емкостей для воды, установленных на территории города Симферополя, применяются качественные химическими препараты российского и финского производства. Все они являются сертифицированными и одобренными Роспотребнадзором, — отметили в минздраве РК.

B своей работе специалисты ГУП РК «Медтехника» используют высококачественное профессиональное оборудование: «сухой туман», «холодный туман», также помповое и мотопомповое оборудование.

Силами ГУП РК «Медтехника» проведены дезинфекционные работы на множестве объектов с выявленными очагами новой коронавирусной инфекции. Среди них лечебные учреждения, обсерватор в городе Евпатория, станции скорой медицинской помощи, отделения РНКБ, а также ряд министерств республики. Дезинфекционные мероприятия в целях профилактики новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) проведены более чем на 10 объектах Крыма, включая Симферополь.

Фото: минздрав РК.