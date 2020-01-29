Кто шутил, что Джанкойский район не может стать курортом? Геотермальные источники дают шанс

Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым совместно с главой администрации Джанкойского района Инной Федоренко и директором сети АЗК ATAN Александром Терещенко посетили… геотермальные источники в Джанкойском районе.

Не слышали про такие? Термальные скважины № 39 № 40, расположены в селе Медведевка. Скважины пробурены на глубину 1800 и 1850 м, температура воды на выходе составляет 62-65°C. Эксплуатационные запасы термальных вод по категории С1 определены в размере 1080 кубометров в сутки. Пока эти геотермальные воды используются для отопления имеющихся в селе объектов социального, культурного и бытового назначения. Но именно они дают шанс обустроить в Джанкойском районе настоящий курорт.

В рамках подписанного между минприроды Крыма, администрацией Джанкойского района и сетью АЗК ATAN соглашения о сотрудничестве будет рассмотрена возможность дальнейшего развития геотермальных источников, создания на их базе объектов рекреации и повышения туристической привлекательности Джанкойского района, — сообщает пресс-служба минприроды РК.

Первый шаг в «курортном направлении» сделан.

Фото: минприроды РК.