 Купальный сезон в Ялте официально стартует 1 июля

1 июля официально стартует купальный сезон в Большой Ялте. Соответствующее постановление подписал глава администрации города Иван Имгрунт

Купальный сезон в Ялте должен был начаться 1 июня, однако из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, официальный запуск пляжей перенесён на месяц. Согласно тексту постановления администрации №1743-п «О внесении изменений в постановление Администрации города Ялта от 09.04.2020 № 936-п «Об утверждении перечня мест массового отдыха на водных объектах в границах муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым в 2020 году», купальный сезон-2020 будет проходить с 1 июля по 1 октября, — отметили в администрации Ялты.

Полностью ознакомиться с документом можно ЗДЕСЬ.

Напомним, ранее глава администрации подписал постановление о заключении договоров благоустройства пляжей общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Ялты. Речь идёт о прибрежных территориях, не закреплённых за конкретными арендаторами. Полностью ознакомиться с документом можно ЗДЕСЬ.