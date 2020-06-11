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 Купальный сезон в Ялте официально стартует 1 июля

Купальный сезон в Ялте официально стартует 1 июля

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:33 11.06.2020

1 июля официально стартует купальный сезон в Большой Ялте. Соответствующее постановление подписал глава администрации города Иван Имгрунт

Купальный сезон в Ялте должен был начаться 1 июня, однако из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, официальный запуск пляжей перенесён на месяц. Согласно тексту постановления администрации №1743-п «О внесении изменений в постановление Администрации города Ялта от 09.04.2020 № 936-п «Об утверждении перечня мест массового отдыха на водных объектах в границах муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым в 2020 году», купальный сезон-2020 будет проходить с 1 июля по 1 октября, — отметили в администрации Ялты.

Полностью ознакомиться с документом можно ЗДЕСЬ.

Напомним, ранее глава администрации подписал постановление о заключении договоров благоустройства пляжей общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Ялты. Речь идёт о прибрежных территориях, не закреплённых за конкретными арендаторами. Полностью ознакомиться с документом можно ЗДЕСЬ.

Купальный сезон в Ялте официально стартует 1 июля

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