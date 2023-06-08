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Купальный сезон на пляжах Севастополя стартует 15 июня
Фото: pikist.com

Купальный сезон на пляжах Севастополя стартует 15 июня

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 21:44 08.06.2023

Сегодня на заседании правительства Севастополя было принято постановление об открытии купального сезона в 2023 году. Он будет длиться с 15 июня по 15 сентября.

В результате принятия постановления будут обеспечены условия для отдыха граждан: организованы и обустроены места отдыха, повышена безопасность и качество обслуживания отдыхающих на пляжах города, соблюдение санитарных требований и режима охраны и использования природных ресурсов территорий пляжей города, — доложил ИО директора Департамента городского хозяйства Севастополя Николай Битосов.

Напомним, всего в Севастополе 26 городских пляжей:

  1. «Солдатский»
  2. «Мыс Хрустальный»
  3. «Нахимовец»
  4. «Песочный»
  5. «Омега»
  6. «Аквамарин»
  7. «Парк Победы»
  8. «Яшмовый»
  9. «Андреевка»
  10. «Орловка-1»
  11. «Золотой»
  12. «Наш Парус»
  13. «Вязовая роща»
  14. «Звездный берег»
  15. «Серебряный»
  16. «Солнечный»
  17. «Учкуевка»
  18. пансионат «Изумруд»
  19. Детский оздоровительный лагерь «Алькадар»
  20. Детский оздоровительный центр «Ласпи»
  21. Спортивно-оздоровительный лагерь «Горизонт»
  22. «Песочная бухта»
  23. «Любимовка»
  24. «Любимовка-2»
  25. «Дельфин»
  26. Пансионат «Радость».
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В этом сезоне также планируется открыть новый загородный пляж «Дельфин», расположенный в районе бухты Ласпи.

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