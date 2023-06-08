Купальный сезон на пляжах Севастополя стартует 15 июня

Сегодня на заседании правительства Севастополя было принято постановление об открытии купального сезона в 2023 году. Он будет длиться с 15 июня по 15 сентября.

В результате принятия постановления будут обеспечены условия для отдыха граждан: организованы и обустроены места отдыха, повышена безопасность и качество обслуживания отдыхающих на пляжах города, соблюдение санитарных требований и режима охраны и использования природных ресурсов территорий пляжей города, — доложил ИО директора Департамента городского хозяйства Севастополя Николай Битосов.

Напомним, всего в Севастополе 26 городских пляжей:

«Солдатский» «Мыс Хрустальный» «Нахимовец» «Песочный» «Омега» «Аквамарин» «Парк Победы» «Яшмовый» «Андреевка» «Орловка-1» «Золотой» «Наш Парус» «Вязовая роща» «Звездный берег» «Серебряный» «Солнечный» «Учкуевка» пансионат «Изумруд» Детский оздоровительный лагерь «Алькадар» Детский оздоровительный центр «Ласпи» Спортивно-оздоровительный лагерь «Горизонт» «Песочная бухта» «Любимовка» «Любимовка-2» «Дельфин» Пансионат «Радость».

В этом сезоне также планируется открыть новый загородный пляж «Дельфин», расположенный в районе бухты Ласпи.

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