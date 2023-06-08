Купальный сезон на пляжах Севастополя стартует 15 июня

Сегодня на заседании правительства Севастополя было принято постановление об открытии купального сезона в 2023 году. Он будет длиться с 15 июня по 15 сентября.
В результате принятия постановления будут обеспечены условия для отдыха граждан: организованы и обустроены места отдыха, повышена безопасность и качество обслуживания отдыхающих на пляжах города, соблюдение санитарных требований и режима охраны и использования природных ресурсов территорий пляжей города, — доложил ИО директора Департамента городского хозяйства Севастополя Николай Битосов.
Напомним, всего в Севастополе 26 городских пляжей:
- «Солдатский»
- «Мыс Хрустальный»
- «Нахимовец»
- «Песочный»
- «Омега»
- «Аквамарин»
- «Парк Победы»
- «Яшмовый»
- «Андреевка»
- «Орловка-1»
- «Золотой»
- «Наш Парус»
- «Вязовая роща»
- «Звездный берег»
- «Серебряный»
- «Солнечный»
- «Учкуевка»
- пансионат «Изумруд»
- Детский оздоровительный лагерь «Алькадар»
- Детский оздоровительный центр «Ласпи»
- Спортивно-оздоровительный лагерь «Горизонт»
- «Песочная бухта»
- «Любимовка»
- «Любимовка-2»
- «Дельфин»
- Пансионат «Радость».
В этом сезоне также планируется открыть новый загородный пляж «Дельфин», расположенный в районе бухты Ласпи.
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