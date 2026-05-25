Купальный сезон в Севастополе стартует 15 июня

В Севастополе 24 официальных пляжа активно готовят к началу купального сезона, запланированного на 15 июня. Операторы пляжей готовятся к приему гостей: где это необходимо восстанавливают твердые покрытия, подсыпают гальку и песок, ремонтируют и окрашивают кабины для переодевания, навесы и прочие элементы инфраструктуры. Как обычно, внимание уделяется и доступной среде для маломобильных граждан: на пляжах имеются специализированные раздевалки, туалеты, душевые, а также устанавливаются пандусы для спуска в воду.

Важным этапом подготовки стало водолазное обследование морского дна, которое уже завершено на 23 пляжах. Специалисты очищают акваторию от посторонних предметов и обозначают границы безопасной зоны купания. Параллельно проводятся лабораторные исследования качества воды и грунта: пробы уже сдали 22 оператора, 15 получили результаты анализов, 11 — экспертные заключения, а восемь пляжей уже направили документы в Роспотребнадзор для получения санитарно-эпидемиологического заключения, — доложила заместитель директора департамента городского хозяйства Александра Игнатьева.

После завершения технических работ и обучения личного состава матросов-спасателей операторы подают декларации в государственную инспекцию по маломерным судам МЧС России для прохождения освидетельствования. На сегодняшний день соответствующие документы направлены 23 операторами.

