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На севастопольском пляже "Хрустальный" спасли тонущую женщину
Фото: ВК

Курортный сезон в Севастополе стартует 1 июня

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:31 03.02.2020

Курортный сезон в Севастополе стартует через несколько месяцев, но в Правительстве города уже заявили о подготовке к нему.

К этому времени пляжи должны быть приведены в надлежащее санитарное состояние и благоустроены. Операторы пляжей должны обеспечить соответствующее условиям контракта количество раздевалок, урн, туалетов, душевых кабин. Пляжи должны быть доступны для маломобильных групп населения. Размещенные на пляжах НТО должны быть размещены согласно утвержденной схемы, соответствовать установленному архетипу, прилегающая к НТО территория должна содержаться их собственниками в надлежащем санитарном состоянии. В установленные сроки все операторы пляжей должны провести лабораторные исследования на соответствие морской воды акватории пляжей санитарно-эпидемическим требованиям, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и.о. директора Департамента городского хозяйства Евгения Горлова.

Кроме того, принято решение проработать нормативное закрепление порядка размещения на пляжах маломерных судов и пунктов проката водного оборудования.

Курортный сезон в Севастополе стартует 1 июня

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