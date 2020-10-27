Курортный сезон завершен. Власти Севастополя разбираются с недобросовестными операторами пляжей

По итогам купального сезона комиссия примет решение о расторжении договоров с недобросовестными операторами пляжей. Об этом сообщил начальник Управления благоустройства Департамента городского хозяйства Севастополя Николай Аралин.

В ближайшее время будет проведена межведомственная комиссия, которая оценит результаты работы каждого оператора и на основании этого примет решение, с кем за неисполнение обязательств договор будет расторгнут. Летом мы проверяли работу операторов пляжей, и в итоге было выдано порядка 150 предписаний, ряд операторов были оштрафованы, – пояснил Николай Аралин.

Напомним, согласно постановлению правительства Севастополя, в период летнего купального сезона на территории города функционировало 34 пляжа.

На 11 пляжей (Любимовка-1, Любимовка-2, Солдатский, Ушакова балка, Мыс Хрустальный, Васили, Нахимовец, Альбатрос, Песочный, Омега, Аквамарин) были заключены договора о благоустройстве с ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства». На 9 пляжей – были заключены договора с муниципалитетами (Андреевка, Орловка-1, Наш Парус, Вязовая роща, Звездный берег, Серебряный, Мраморный, Городской, Золотой). 4 пляжа обсуживались ГБУ «Парки и скверы» (Солнечный, Учкуевка, Парк Победы, Яшмовый) и 10 пляжей – на основании иных правоустанавливающих документов.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя.