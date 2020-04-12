Лаборатория «Гемотест» приостановила платное тестирование на коронавирус в Крыму

Лаборатория «Гемотест» приостановила платное тестирование на новый коронавирус в Симферополе из-за ограничений на транспортировку биоматериала. Об этом сообщил ТАСС руководитель представительства компании в Крыму Эмиль Бавотдинов.

По словам руководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Натальи Пеньковской, все чаще жители Крыма обращаются с просьбой провести экспресс-обследования на коронавирус. В регионе ранее работали всего две лаборатории, которые не справлялись с нагрузкой. Частная лаборатория «Гемотест» запустила платные тесты на коронавирус в Симферополе 31 марта. В первый же день на получение услуги записались 416 человек.

Мы проводим сейчас консультации с Роспотребнадзором по поводу транспортировки этих исследований. Есть ограничение на то, чтобы биоматериал такого типа, в связи с тем, что это второй уровень патогенности, перевозился из субъекта в субъект. Есть ряд требований, которые в принципе мы готовы выполнить, ждем одобрения Роспотребнадзора с тем, чтобы они дали нам согласие на транспортировку такого вида биоматериала. Как только оно будет предоставлено, мы возобновим работу в Крыму, — рассказал Бавотдинов.

Он отметил, что в компании рассчитывают возобновить платные тесты на коронавирус в Крыму во второй половине апреля.