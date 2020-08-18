Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | МВД Крыма | «Лайфхак» из Севастополя: как вынести из магазина алкоголь. Тупо выпить

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Лайфхак» из Севастополя: как вынести из магазина алкоголь. Тупо выпить
Скриншот видео камер наблюдения

«Лайфхак» из Севастополя: как вынести из магазина алкоголь. Тупо выпить

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 19:36 18.08.2020

Росгвардейцы Севастополя задержали мужчину, оригинально похитившего товар с полки супермаркета. Действовал он… по методу котенка, по имени Гав. Помните, как тот «надежно спрятал» котлетку? Съел! Ну а в нашем случае… выпил. Правда не котенок, точно.

Днем на пульт централизованного наблюдения севастопольского управления вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал «тревога» из супермаркета. На вызов незамедлительно выехал наряд группы задержания. На месте происшествия к правоохранителям обратился сотрудник магазина и рассказал о нестандартной ситуации, случившейся в торговом центре. Оказалось, что один из посетителей выпил бутылку с алкоголем на глазах у сотрудников супермаркета. После чего гражданин попытался спрятать товар обратно на прилавок и миновать приделы кассовой зоны, — сообщили в региональном управлении Росгвардии.

Росгвардейцы установили личность задержанного, им оказался гражданин 1995 года рождения, официально не трудоустроенный. Правонарушитель («надежно спрятавший алкоголь»)  был передан в территориальный отдел полиции для дальнейших разбирательств. По данному факту проводится проверка.

«Лайфхак» из Севастополя: как вынести из магазина алкоголь. Тупо выпить

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.