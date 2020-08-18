«Лайфхак» из Севастополя: как вынести из магазина алкоголь. Тупо выпить

Росгвардейцы Севастополя задержали мужчину, оригинально похитившего товар с полки супермаркета. Действовал он… по методу котенка, по имени Гав. Помните, как тот «надежно спрятал» котлетку? Съел! Ну а в нашем случае… выпил. Правда не котенок, точно.

Днем на пульт централизованного наблюдения севастопольского управления вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал «тревога» из супермаркета. На вызов незамедлительно выехал наряд группы задержания. На месте происшествия к правоохранителям обратился сотрудник магазина и рассказал о нестандартной ситуации, случившейся в торговом центре. Оказалось, что один из посетителей выпил бутылку с алкоголем на глазах у сотрудников супермаркета. После чего гражданин попытался спрятать товар обратно на прилавок и миновать приделы кассовой зоны, — сообщили в региональном управлении Росгвардии.

Росгвардейцы установили личность задержанного, им оказался гражданин 1995 года рождения, официально не трудоустроенный. Правонарушитель («надежно спрятавший алкоголь») был передан в территориальный отдел полиции для дальнейших разбирательств. По данному факту проводится проверка.