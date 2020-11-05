Лечение и реабилитацию в евпаторийском санатории «Искра» прошли почти тысяча двести детей

За 9 месяцев этого года ГБУ РК «Санаторий для детей и детей с родителями «Искра» (Евпатория) принял 1 147 детей, в том числе 704 ребенка-инвалида. Об этом сообщил главный внештатный специалист по санаторно-курортному лечению, главный врач санатория Артур Слюсаренко. По его информации, евпаторийский детский санаторий «Искра» является единственным в Крыму, где проводится лечение и реабилитация маленьких пациентов с психоневрологическими диагнозами.

Санаторий принимает детей без родителей в возрасте от 4 до 18 лет и детей с родителями в возрасте от 2 до 18 лет. Помимо лицензии на осуществление медицинской деятельности, учреждение имеет лицензию на осуществление педагогической деятельности. При санатории работает общеобразовательная школа с курсом обучения с 1 по 9 класс, — рассказал главврач.

Лечебные и реабилитационные мероприятия для детей на базе санатория предусматривают комплексный подход. В основу комплекса, по словам Артура Слюсаренко, входит грязелечение, к которому добавляются водные процедуры, физиотерапия, массаж и ЛФК. В санатории функционируют современный ванный зал для грязелечения, кабинет гидропланшетной терапии, лечебный бассейн, а также комплекс высоко- и низкочастотных физиопроцедур. Профильную помощь детям оказывают массажисты, логопеды, дефектологи, психологи и педагоги дополнительного образования.

В минздраве Крыма подчеркнули:

Комплекс лечебно-реабилитационных мероприятий на базе ГБУ РК «Санаторий для детей и детей с родителями «Искра» проводится для пациентов на бесплатной основе, за счет средств ТФОМС и бюджетных ассигнований.

Фото: пресс-служба минздрава РК.