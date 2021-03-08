Лесники и экологи накануне 8 марта провели субботник в лесном массиве по улице Балаклавской в Симферополе

Лесоохотничьи хозяйства, подведомственные министерству экологии и природных ресурсов Республики Крым, провели уборку лесного массива по улице Балаклавской в Симферополе.

Лесники и экологи ликвидировали 3 свалки твёрдых коммунальных отходов. Из леса в микрорайоне Пневматика вывезли более 32 кубометра мусора. Всего в акции приняли участие порядка 90 человек.

Минприроды РК призывает жителей и гостей полуострова забрать оставленный после своего визита в лес мусор. Не оставайтесь в стороне, увидев брошенный кем-то пакет, обёртку, банку, бутылку, заберите это с собой, донеся до ближайшего контейнера.

Фото: минприроды РК.