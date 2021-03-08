Горячие новости
Главная | Новости Симферополя | Лесники и экологи накануне 8 марта провели субботник в лесном массиве по улице Балаклавской в Симферополе

crimeapress_news

реклама в крыму
Лесники и экологи накануне 8 марта провели субботник в лесном массиве по улице Балаклавской в Симферополе

Лесники и экологи накануне 8 марта провели субботник в лесном массиве по улице Балаклавской в Симферополе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Симферополя 17:50 08.03.2021

Лесоохотничьи хозяйства, подведомственные министерству экологии и природных ресурсов Республики Крым, провели уборку лесного массива по улице Балаклавской в Симферополе.

Лесники и экологи накануне 8 марта провели субботник в лесном массиве по улице Балаклавской в Симферополе

Лесники и экологи  ликвидировали 3 свалки твёрдых коммунальных отходов. Из леса в микрорайоне Пневматика вывезли более 32 кубометра мусора. Всего в акции приняли участие порядка 90 человек.

Лесники и экологи накануне 8 марта провели субботник в лесном массиве по улице Балаклавской в Симферополе

 Минприроды РК призывает жителей и гостей полуострова забрать оставленный после своего визита в лес мусор. Не оставайтесь в стороне, увидев брошенный кем-то пакет, обёртку, банку, бутылку, заберите это с собой, донеся до ближайшего контейнера.

Лесники и экологи накануне 8 марта провели субботник в лесном массиве по улице Балаклавской в Симферополе

Фото: минприроды РК.

Лесники и экологи накануне 8 марта провели субботник в лесном массиве по улице Балаклавской в Симферополе

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.