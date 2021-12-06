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Летчики морской авиации Черноморского флота выполнили учебно-боевые полёты
Фото: пресс-служба ЮВО

Летчики морской авиации Черноморского флота выполнили учебно-боевые полёты

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:22 06.12.2021

Летчики авиационных эскадрилий отдельного морского штурмового и смешанного авиационных полков морской авиации и ПВО Черноморского флота провели первые в зимнем периоде обучения учебно-боевые полеты.

Экипажи самолетов в ходе боевой учебы выполнили бомбометание по мишенному полю, стрельбы неуправляемым ракетным оружием по береговым и морским целям, а также отработали поиск и слежение за подводными лодками и надводными кораблями в Черном море, — сообщает пресс-служба Южного военного округа.

В полетах было задействовано более 20 единиц авиационной техники, в том числе: многофункциональные истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, самолёты Бе-12, Ан-26, вертолёты Ми-8 и Ка-27.

 

 

Летчики морской авиации Черноморского флота выполнили учебно-боевые полёты

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