Летчики морской авиации Черноморского флота выполнили учебно-боевые полёты

Летчики авиационных эскадрилий отдельного морского штурмового и смешанного авиационных полков морской авиации и ПВО Черноморского флота провели первые в зимнем периоде обучения учебно-боевые полеты.

Экипажи самолетов в ходе боевой учебы выполнили бомбометание по мишенному полю, стрельбы неуправляемым ракетным оружием по береговым и морским целям, а также отработали поиск и слежение за подводными лодками и надводными кораблями в Черном море, — сообщает пресс-служба Южного военного округа.

В полетах было задействовано более 20 единиц авиационной техники, в том числе: многофункциональные истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, самолёты Бе-12, Ан-26, вертолёты Ми-8 и Ка-27.